Олег Бекмеметьев о пробках на улице Милиционной: «Прошу набраться терпения и выбирать пути объезда»

На Милиционной ремонтируют канализационные колодцы. Фото: архив КП в Ижевске

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал пробки, возникшие на улице Милиционная из-за перекрытия участка в районе плотины. Во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» мэр призвал ижевчан набраться терпения.

«Ижводоканал» проводит реконструкцию колодцев. Это вынужденная мера. Без перекрытия движения эти работы выполнить, к сожалению, невозможно. Если не провести ремонт своевременно, это может привести к нарушению работы системы водоотведения. Прошу набраться терпения и выбирать пути объезда», – заявил он.

Напомним, накануне участок улицы Милиционной от улиц Бородина до Набережной перекрыли в связи ремонтом канализационных колодцев. Ограничения продлятся до 23:00 26 октября.

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