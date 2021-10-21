Первым замминистра здравоохранения Удмуртии назначена Елена Сычева

Елена Сычева. Фото: Минздрав УР

На должность первого заместителя министра здравоохранения Удмуртии назначена бывший директор информационно-аналитический центр республиканского Минздрава Елена Сычева. Как сообщает пресс-служба министерства, к работе она приступила уже сегодня, 21 октября.

«В ведении Елены Сычевой будут находиться вопросы развития системы здравоохранения Удмуртской Республики, исполнения национального проекта «Здравоохранение», программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и другие», – говорится в сообщении.

СПРАВКА КП

Сычева Елена Витальевна родилась в 1973 году. Работать начала с должности санитарки Сюмсинской районной больницы. В 1998 году закончила ИГМА по специальности «Лечебное дело», в 1988-1999 годах проходила аспирантуру по специальности «Инфекционные болезни», в 2009-2010 годах – аспирантуру по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Работала врачом-инфекционистом в РКИБ, а также врачом-эпидемиологом. Занимала должность завотделением Республиканского центра по борьбе со СПИД. В 2007-2016 годах была главным специалистом-экспертом , позднее – начальником управления Минздрава УР.

В 2016 году назначена директором Республиканского медицинского информационного центра Минздрава УР.

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