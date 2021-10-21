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Общество21 октября 2021 12:18

От депрессии ушла к байкерам: история ижевчанки и ее любви к мотоциклам

Софья Ломаева рассказала, как училась жить заново после смерти мужа
Авторы (2):
Ксения Аксенова
Мария Яковенко
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Софья Ломаева. Фото предоставлено героиней публикации

Софья Ломаева. Фото предоставлено героиней публикации

Жизнь ижевчанки Софьи Ломаевой изменилась в одночасье – в феврале 2014 года скоропостижно скончался ее муж. Слезы, тоска, разочарование, одиночество, нежелание, что-либо делать – она смогла пережить это горе и вернуться к нормальной жизни только благодаря мотоциклам. Вот ее история.

Совет психолога и судьбоносная встреча

Казалось, Софья и ее муж будут жить долго и счастливо. 12 лет совместной жизни, два прекрасных ребенка, планы на будущее. Все изменилось в один миг – мужчина ушел из жизни. И в 32 года девушка впала в жуткую депрессию. Ее состояние вызывало опасение.

«Я решила обратиться к психологу. Он посоветовал мне полностью изменить свою жизнь. Так и произошло. Все люди, с которыми я прежде поддерживала связь, исчезли. Вместо них появились новые», – рассказывает Софья.

В 32 года ижевчанка потеряла мужа. Фото предоставлено героиней публикации

В 32 года ижевчанка потеряла мужа. Фото предоставлено героиней публикации

В то время она работала в страховой компании. Однажды к ней обратился молодой человек с просьбой застраховать автомобиль. Звали его Иван.

«Когда он уходил, попросил нарисовать что-нибудь. А у меня на столе стоял сделанный моим ребенком кактус с листочком из оригами. Я, глядя на него, изобразила растение. Мужчина молча смял его, выбросил в мусор со словами: «Все понятно» и ушел».

Конечно, Софье стало интересно, что он имел в виду. Она нашла номер его телефона в страховке, написала смску: «Что это было?» и получила в ответ: «Ты такая же колючая и не готова разговаривать».

Несмотря на это, между ними завязалось общение. Мужчина поддерживал ее, помогал справится с горем.

«Он помог мне выйти из страшного состояния. Порой было настолько тяжело, что не хотелось ехать домой, и Ваня возил меня ночью играть в бильярд, еще куда-то. Он говорил, что и я помогаю ему – он как раз разводился с женой, и развод был тяжелым. К сожалению, Иван тоже скончался. Но этот человек был в моей жизни, я благодарна ему», – вспоминает Софья.

В жизни Софьи появлялись люди, которые ей помогали. Фото предоставлено героиней публикации

В жизни Софьи появлялись люди, которые ей помогали. Фото предоставлено героиней публикации

Клуб, который перевернул ее жизнь

По роду своей деятельности Софья часто сталкивалась с водителями, в том числе и мотоциклистами. Среди них был Джаудат Шакиров, президент ижевского мотоклуба «Gent riders».

«Он обратился ко мне с просьбой оформить страховку на мотоциклы – тогда было тяжело это делать, а через меня все получилось быстро и очень дешево. А потом пришел еще один водитель мотоцикла, еще. Мой телефон начал распространяться в среде байкеров».

Джаудат интересовался делами Софьи, и постепенно их общение переросло в крепкую дружбу. Он видел, что с девушкой что-то не так, и однажды в одном из разговоров она все-таки рассказала про смерть мужа и про свое состояние. Президент понял, что ситуация тяжелая, предложил вступить в клуб.

«Я ему говорю: «У меня нет мотоцикла, мне нечего там делать». Но жизнь показала, что мотоклуб мне нужен. Новые друзья постоянно выручали в трудных ситуациях. Однажды на моей машине взорвалось колесо, так они через пять минут приехали ко мне всей толпой, все поменяли. Хотя по сути я им была никто», – так Софья снова почувствовала вкус к жизни: она захотела сесть за руль своего мотоцикла.

Неожиданный и дорогой подарок

Летом 2015 года Софья познакомилась в социальных сетях с молодым человеком. Они сразу нашли общий язык, начали общаться. А потом он неожиданно сделал ей подарок, о котором она могла только мечтать.

«Я была в гостях у подруги, мы с ним переписывались. И вдруг он написал: «У тебя есть мечта? Хочу ее исполнить». Я ответила: «Да, но она дорого стоит». Он спросил: «Сколько?». Я тут же узнала примерную стоимость мотоцикла и назвала ему сумму».

Мужчина приехал, она села в его машину. Он вложил в ее руки 100 тысяч рублей.

Дети Софьи переживали, видя маму на мотоцикле. Фото предоставлено героиней публикации

Дети Софьи переживали, видя маму на мотоцикле. Фото предоставлено героиней публикации

«Я посмотрела на него и спросила: «Ты из какого-то другого века? Это неестественно». Но он сказал, чтобы я забрала деньги, говорил, что хочет вывести меня из страшного состояния после трагедии», – вспоминает Софья. Деньги она взяла и купила себе мотоцикл! А потом сдала на права и начала осваивать новую «игрушку».

Через полтора месяца мужчина исчез: перестал писать, отвечать на сообщения, звонить.

«А у меня миллион событий: я стала ездить на мотоцикле, куча новых друзей, с которыми было очень интересно. В какой-то момент я совершенно упустила его из виду. Так совпало: и мужчина перестал о себе напоминать, и мой интерес к общению пропал», – девушка уверяет, что эта череда знакомств послана ей силой свыше в знак поддержки.

«Люди в огромном количестве просто появлялись и исчезали из моей жизни. Причем это происходило в самый нужный момент».

Сейчас дочка Софьи тоже хочет ездит на мотоцикле. Фото предоставлено героиней публикации

Сейчас дочка Софьи тоже хочет ездит на мотоцикле. Фото предоставлено героиней публикации

Дочка не спала, пока мама гоняла на мотоцикле

Родители Софы были не в восторге от ее нового увлечения. Твердили, что это опасно, упрекали тем, что она может попасть в аварию и оставить детей одних. Но девушка была непреклонна.

«Я обещала быть осторожной. Но я верю, что все предрешено, и ты можешь умереть, даже выходя из дома».

Дети Софьи тоже переживали, видя маму на мотоцикле.

«Примерно три года назад, когда уезжала кататься, дочь отказывалась ложиться спать, пока не вернусь. Говорила: «Мама, помни, тебя все хотят убить на дороге». Я успокаивала, говорила, что все будет хорошо», – вспоминает женщина.

Сейчас же дочка тоже хочет ездить на мотоцикле, уже планирует сдавать на права. А вот сын, наоборот, холодно относится к этому виду транспорта.

Кстати, только недавно Софья поняла, что ее потянуло к «железным коням» неслучайно.

Оказывается, мотоциклы в жизни Софьи были всегда. Фото предоставлено героиней публикации

Оказывается, мотоциклы в жизни Софьи были всегда. Фото предоставлено героиней публикации

«Я вспомнила, что у родителей тоже был байк. В пять утра мы садились на него и уезжали в лес за грибами. Помню, как вместе с отцом ковырялась в гараже. Он возил меня на мотокросс – как же я любила это событие! А еще выяснилось, что после знакомства мама с папой вместе ездили в Крым на «Иже». Сейчас-то осознаю, что мотоциклы всю жизнь меня окружали. Другое дело, что я этого не замечала», – говорит ижевчанка.

Байкеры стали ее семьей

Мотоколонна на улицах Ижевска. Фото предоставлено героиней публикации

Мотоколонна на улицах Ижевска. Фото предоставлено героиней публикации

С той первой встречи с байкерским клубом прошло 6,5 лет. Но девушка до сих пор «горит» мотоциклами. Она путешествует с ребятами, участвует в различных акциях.

«В 2018 году мы поехали на мотоциклах до Питера. Кажется, это было мое самое дальнее путешествие – 1900 км. О нас тогда писали многие журналисты Петербурга, брали интервью, освещали эту поездку на моторадио», – Софья говорит, что сейчас мотопоездки и мотокроссы – это не только для развлечения.

«Этой осенью решили повеселить людей и покататься по городу в плюшевых пижамах в образе разных животных. Здорово же: взрослые дядьки-тетьки так забавно выглядят. И в этот же день у знакомых была мотосвадьба, на которую меня пригласили, как организатора колонны. Так мы прямо в этих же костюмах и приехали на торжество. Молодожены были в шоке от того, что на наш перформанс собралось так много людей! Благодарили нас. Потом мы решили в этих же костюмах съездить к деткам в реабилитационный центр – для них это будет некой мототерапией. А недавно устроили благотворительный концерт, деньги с которого пошли на реабилитацию попавшей в аварию мотоциклистки Виктории. Надо чаще такие мероприятия проводить!».

Ребята решили повеселить людей и покататься по городу в плюшевых пижамах в образе разных животных. Фото предоставлено героиней

Ребята решили повеселить людей и покататься по городу в плюшевых пижамах в образе разных животных. Фото предоставлено героиней

Для нее байкеры давно перестали быть просто друзьями. Теперь «Gent riders» – это семья, где все друг другу помогают и поддерживают. Конечно, Софья до сих пор с грустью вспоминает о муже.

«Безусловно спустя время мне полегчало. Но на кладбище, когда остаюсь наедине с собой, мысленно возвращаюсь в то время и понимаю, что оно было великолепным. Уход мужа научил и меня и моих детей ценить то, что мы сейчас имеем. Ведь все может поменяться в одночасье. Мы стали еще ближе к друг другу, научились понимать, что самое главное и ценное в этом мире – семья», – подытожила женщина.

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