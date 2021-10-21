От депрессии ушла к байкерам: история ижевчанки и ее любви к мотоциклам

Софья Ломаева. Фото предоставлено героиней публикации

Жизнь ижевчанки Софьи Ломаевой изменилась в одночасье – в феврале 2014 года скоропостижно скончался ее муж. Слезы, тоска, разочарование, одиночество, нежелание, что-либо делать – она смогла пережить это горе и вернуться к нормальной жизни только благодаря мотоциклам. Вот ее история.

Совет психолога и судьбоносная встреча

Казалось, Софья и ее муж будут жить долго и счастливо. 12 лет совместной жизни, два прекрасных ребенка, планы на будущее. Все изменилось в один миг – мужчина ушел из жизни. И в 32 года девушка впала в жуткую депрессию. Ее состояние вызывало опасение.

«Я решила обратиться к психологу. Он посоветовал мне полностью изменить свою жизнь. Так и произошло. Все люди, с которыми я прежде поддерживала связь, исчезли. Вместо них появились новые», – рассказывает Софья.

В 32 года ижевчанка потеряла мужа. Фото предоставлено героиней публикации

В то время она работала в страховой компании. Однажды к ней обратился молодой человек с просьбой застраховать автомобиль. Звали его Иван.

«Когда он уходил, попросил нарисовать что-нибудь. А у меня на столе стоял сделанный моим ребенком кактус с листочком из оригами. Я, глядя на него, изобразила растение. Мужчина молча смял его, выбросил в мусор со словами: «Все понятно» и ушел».

Конечно, Софье стало интересно, что он имел в виду. Она нашла номер его телефона в страховке, написала смску: «Что это было?» и получила в ответ: «Ты такая же колючая и не готова разговаривать».

Несмотря на это, между ними завязалось общение. Мужчина поддерживал ее, помогал справится с горем.

«Он помог мне выйти из страшного состояния. Порой было настолько тяжело, что не хотелось ехать домой, и Ваня возил меня ночью играть в бильярд, еще куда-то. Он говорил, что и я помогаю ему – он как раз разводился с женой, и развод был тяжелым. К сожалению, Иван тоже скончался. Но этот человек был в моей жизни, я благодарна ему», – вспоминает Софья.

В жизни Софьи появлялись люди, которые ей помогали. Фото предоставлено героиней публикации

Клуб, который перевернул ее жизнь

По роду своей деятельности Софья часто сталкивалась с водителями, в том числе и мотоциклистами. Среди них был Джаудат Шакиров, президент ижевского мотоклуба «Gent riders».

«Он обратился ко мне с просьбой оформить страховку на мотоциклы – тогда было тяжело это делать, а через меня все получилось быстро и очень дешево. А потом пришел еще один водитель мотоцикла, еще. Мой телефон начал распространяться в среде байкеров».

Джаудат интересовался делами Софьи, и постепенно их общение переросло в крепкую дружбу. Он видел, что с девушкой что-то не так, и однажды в одном из разговоров она все-таки рассказала про смерть мужа и про свое состояние. Президент понял, что ситуация тяжелая, предложил вступить в клуб.

«Я ему говорю: «У меня нет мотоцикла, мне нечего там делать». Но жизнь показала, что мотоклуб мне нужен. Новые друзья постоянно выручали в трудных ситуациях. Однажды на моей машине взорвалось колесо, так они через пять минут приехали ко мне всей толпой, все поменяли. Хотя по сути я им была никто», – так Софья снова почувствовала вкус к жизни: она захотела сесть за руль своего мотоцикла.

Неожиданный и дорогой подарок

Летом 2015 года Софья познакомилась в социальных сетях с молодым человеком. Они сразу нашли общий язык, начали общаться. А потом он неожиданно сделал ей подарок, о котором она могла только мечтать.

«Я была в гостях у подруги, мы с ним переписывались. И вдруг он написал: «У тебя есть мечта? Хочу ее исполнить». Я ответила: «Да, но она дорого стоит». Он спросил: «Сколько?». Я тут же узнала примерную стоимость мотоцикла и назвала ему сумму».

Мужчина приехал, она села в его машину. Он вложил в ее руки 100 тысяч рублей.

Дети Софьи переживали, видя маму на мотоцикле. Фото предоставлено героиней публикации

«Я посмотрела на него и спросила: «Ты из какого-то другого века? Это неестественно». Но он сказал, чтобы я забрала деньги, говорил, что хочет вывести меня из страшного состояния после трагедии», – вспоминает Софья. Деньги она взяла и купила себе мотоцикл! А потом сдала на права и начала осваивать новую «игрушку».

Через полтора месяца мужчина исчез: перестал писать, отвечать на сообщения, звонить.

«А у меня миллион событий: я стала ездить на мотоцикле, куча новых друзей, с которыми было очень интересно. В какой-то момент я совершенно упустила его из виду. Так совпало: и мужчина перестал о себе напоминать, и мой интерес к общению пропал», – девушка уверяет, что эта череда знакомств послана ей силой свыше в знак поддержки.

«Люди в огромном количестве просто появлялись и исчезали из моей жизни. Причем это происходило в самый нужный момент».

Сейчас дочка Софьи тоже хочет ездит на мотоцикле. Фото предоставлено героиней публикации

Дочка не спала, пока мама гоняла на мотоцикле

Родители Софы были не в восторге от ее нового увлечения. Твердили, что это опасно, упрекали тем, что она может попасть в аварию и оставить детей одних. Но девушка была непреклонна.

«Я обещала быть осторожной. Но я верю, что все предрешено, и ты можешь умереть, даже выходя из дома».

Дети Софьи тоже переживали, видя маму на мотоцикле.

«Примерно три года назад, когда уезжала кататься, дочь отказывалась ложиться спать, пока не вернусь. Говорила: «Мама, помни, тебя все хотят убить на дороге». Я успокаивала, говорила, что все будет хорошо», – вспоминает женщина.

Сейчас же дочка тоже хочет ездить на мотоцикле, уже планирует сдавать на права. А вот сын, наоборот, холодно относится к этому виду транспорта.

Кстати, только недавно Софья поняла, что ее потянуло к «железным коням» неслучайно.

Оказывается, мотоциклы в жизни Софьи были всегда. Фото предоставлено героиней публикации

«Я вспомнила, что у родителей тоже был байк. В пять утра мы садились на него и уезжали в лес за грибами. Помню, как вместе с отцом ковырялась в гараже. Он возил меня на мотокросс – как же я любила это событие! А еще выяснилось, что после знакомства мама с папой вместе ездили в Крым на «Иже». Сейчас-то осознаю, что мотоциклы всю жизнь меня окружали. Другое дело, что я этого не замечала», – говорит ижевчанка.

Байкеры стали ее семьей

Мотоколонна на улицах Ижевска. Фото предоставлено героиней публикации

С той первой встречи с байкерским клубом прошло 6,5 лет. Но девушка до сих пор «горит» мотоциклами. Она путешествует с ребятами, участвует в различных акциях.

«В 2018 году мы поехали на мотоциклах до Питера. Кажется, это было мое самое дальнее путешествие – 1900 км. О нас тогда писали многие журналисты Петербурга, брали интервью, освещали эту поездку на моторадио», – Софья говорит, что сейчас мотопоездки и мотокроссы – это не только для развлечения.

«Этой осенью решили повеселить людей и покататься по городу в плюшевых пижамах в образе разных животных. Здорово же: взрослые дядьки-тетьки так забавно выглядят. И в этот же день у знакомых была мотосвадьба, на которую меня пригласили, как организатора колонны. Так мы прямо в этих же костюмах и приехали на торжество. Молодожены были в шоке от того, что на наш перформанс собралось так много людей! Благодарили нас. Потом мы решили в этих же костюмах съездить к деткам в реабилитационный центр – для них это будет некой мототерапией. А недавно устроили благотворительный концерт, деньги с которого пошли на реабилитацию попавшей в аварию мотоциклистки Виктории. Надо чаще такие мероприятия проводить!».

Ребята решили повеселить людей и покататься по городу в плюшевых пижамах в образе разных животных. Фото предоставлено героиней

Для нее байкеры давно перестали быть просто друзьями. Теперь «Gent riders» – это семья, где все друг другу помогают и поддерживают. Конечно, Софья до сих пор с грустью вспоминает о муже.

«Безусловно спустя время мне полегчало. Но на кладбище, когда остаюсь наедине с собой, мысленно возвращаюсь в то время и понимаю, что оно было великолепным. Уход мужа научил и меня и моих детей ценить то, что мы сейчас имеем. Ведь все может поменяться в одночасье. Мы стали еще ближе к друг другу, научились понимать, что самое главное и ценное в этом мире – семья», – подытожила женщина.

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