В течение часа в Ижевске ожидаются снег с дождем

Судя по карте, на западе Удмуртии снег уже идет. Фото: скриншот с сервиса Яндекс.Погода

В течение ближайшего часа в столице Удмуртии ожидается снег с дождем, сообщает IZHLIFE со ссылкой на данные сервиса Яндекс.Погода.

«Судя по карте осадков, снег уже наблюдают жители запада Удмуртии – Кизнерского, Вавожского, Сюмсинского районов, а также приграничных районов Кировской области и Татарстана», – пишет издание.

Отмечается, что непогода установится примерно до 18:00.

Напомним, Госавтоинспекция призвала жителей Удмуртии сменить летние покрышки на зимние. О том, где можно переобуть» транспортное средство как можно скорее, мы рассказывали здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гидрометцентр Удмуртии о погоде на 21 октября: «В республике ожидается снег»

Последние новости Ижевска на утро 21 октября 2021 года: Путин объявил нерабочие дни, девочка погибла в ДТП и поставлен новый рекорд заболевших ковидом