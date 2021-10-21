«Газель» провалилась в раскопанную траншею на улице Автозаводской в Ижевске

Фото: Макс Нефедов, «ИГГС»

Сегодня, 21 октября, жители Ижевска сообщили о провалившемся в яму грузовике «ГАЗ». Судя по фото, опубликованном в группе «ВКонтакте» «ИГГС», автомобиль заблокировал проезд около дома по улице Автозаводской. Место аварии огородили.

«Автозаводская 62. Временно проезда нет», — написал пользователь Макс Нефедов.

Пользователи сообщества «ЧП ДТП Ижевск Удмуртия» сообщили, что автомобиль упал в раскопанную траншею, уже достают.

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