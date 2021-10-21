В Удмуртии определились с режимом нерабочих дней

О нерабочих днях сообщил на своей странице глава региона Александр Бречалов. Фото Сергей Грачев

С 30 октября по 7 ноября жители Удмуртии будут отдыхать с сохранением заработной платы. О введении режима нерабочих дней сообщил на своей странице глава региона Александр Бречалов.

«Хочу подчеркнуть: решение о нерабочих днях принято для того, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса», – написал глава республики.

Формат работы учреждений социальной сферы, торговли, промышленности и транспорта пока утверждается. Скоро он будет представлен.

Решение о нерабочих днях было принято президентом страны Владимиром Путиным накануне, 21 октября. Субъектам федерации с тяжелой ковидной обстановкой было предложено перейти в этот режим с 23 октября.

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