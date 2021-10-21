В Ижевске изменится тариф на холодную воду с 1 июля 2022 года

Окончательную сумму утвердит Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР в декабре этого года. Фото: Сергей Грачев

Сегодня, 21 октября, на внеочередной сессии городской думы Ижевска были согласованы предельные индексы повышения платы за коммунальные услуги на 2022 год. В муниципалитете обосновали решение о повышении тарифов необходимостью ремонта и обновления сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкции инженерных сооружений.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения планируется повысить на 20%, однако окончательно сумму утвердит Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР в декабре этого года.

Квартиры подавляющего большинства ижевчан оборудованы счетчиками, у них рост платы за «коммуналку» будет зависеть, в основном, от количества потребленных ресурсов. Средний уровень индексации тарифов на услуги ЖКХ не должен превысить 8%.

«Средства от тарифных источников будут направлены на реконструкцию сетей и инженерных сооружений, эти работы мы выполняем планомерно, из года в год, в рамках инвестиционной программы предприятия. В настоящее время износ сетей составляет более 60%. Если не вкладывать средства в их ремонт, то количество аварийных ситуаций будет только увеличиваться. Сети надо обновлять, чтобы в будущем обеспечить надежным водоснабжением и водоотведением наших потребителей. Инвестиционная программа рассчитана на 10 лет, за это время планируется вложить в инфраструктуру предприятия около 10 млрд рублей», - сообщил Дмитрий Муханов, директор Ижводоканала.

В 2022 году водоканал планирует вложить в реализацию инвестиционной программы предприятия 730 млн рублей, из них 550 млн составляют собственные средства предприятия, полученные из тарифных источников, и 180 млн - бюджетные средства. Все это позволит снизить аварийность на сетях и повысить надежность водоснабжения.

При этом ижевские тарифы на водоснабжение и водоотведение остаются самыми низкими среди городов Удмуртии. Так, в настоящее время совокупный тариф на воду и канализацию составляет: в Ижевске - 53,67 рублей за куб. м, в Воткинске - 59,28 рублей за куб. м, в Сарапуле - 71,59 рублей за куб. м, в Глазове - 74,12 рублей за куб. м.

«Это старая проблема Ижевска, когда тариф на холодную воду и водоотведение был ниже даже той цены, которая в других городах Удмуртии. Поэтому и выравниваем эту тарифную историю. Необходимо привести городские сети водоснабжения и водоотведения, инженерные сооружения водоканала в нормативное состояние», - прокомментировал спикер Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

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