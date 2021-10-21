18-летний бизнесмен из Ижевска покорил Эльбрус и прошел дистанцию Ironstar 226

Никита прошел дистанцию Ironstar 226. Фото: предоставлено героем материала

В этом году ижевчанин Никита Горбунов закончил 11-й класс и решил пока не поступать в вуз. Его можно понять – перед Никитой открылась перспектива стать успешным предпринимателем.

ОТКРЫЛ СВОЕ ДЕЛО В 16 ЛЕТ

Два года назад парень начал делать доски из эпоксидной смолы.

Фото: предоставлено героем материала

««Я все время хотел заниматься чем-то помимо школы, всегда хотел зарабатывать сам. Идея для бизнеса пришла очень просто: я листал «Инстаграм», увидел деревянные столы с эпоксидной смолой и решил попробовать. Это очень красиво», – рассказал Никита.

Фото: предоставлено героем материала

Закупив нужные материалы, он начал проходить обучающие курсы на YouTube. Все началось с колечек, дальше – сервировочные и разделочные доски. У них необычная технология изготовления: через древесину пропускается мощный электрический разряд. В итоге на дереве появляется неповторимый, фактически уникальный рисунок в виде молнии.

Фото: предоставлено героем материала

По словам Никиты, в начале пути он столкнулся с большим количеством проблем: парень портил доски, смола из них вытекала, а также не было понимания, как продавать свои изделия.

«Когда решил сделать первый стол, заказал огромный спил дерева. Он оказался некачественным, кривым – больше половины пришлось просто обрезать. Но я не отношусь к этому как к какой-то проблеме, это просто опыт» – говорит он.

НА ЭЛЬБРУС

До 9 класса Никита хотел стать врачом, затем – юристом. Но в 15 лет он понял, что можно круто изменить сценарий своей жизни.

«В 15 лет я был на курсе выживания в лесу, где один из знакомых рассказал об Эльбрусе. Мне захотелось побывать там. Поехал один, без родителей, но с командой, где был самым молодым и неподготовленным. Поэтому в первый раз не смог взойти, дошел только до 4800 м. Страшно? Нет. Было тяжело. Понял, что там нужна выносливость. Стал бегать – и через год покорил вершину! А потом занялся триатлоном. Недавно прошел полную дистанцию Ironstar 226 (Айронстар-226) (это соревнования по триатлону среди любителей на «железной» дистанции: 3,86 км плавание, 180 км велогонка, 42,195 км бег – прим. ред.). Зачем мне это нужно? Непонятно, никто не знает. Очень тяжело, плохо, больно, но после становится так хорошо, что ты это сделал, прошел через это. И хочется еще!», – поделился юноша.

Именно там, среди горных вершин, Никита осознал, что хочет быть таким же свободным, как его взрослые попутчики. Среди них было много предпринимателей, поэтому юноша задумался о своем бизнесе и стал заниматься досками.

ПОКАЗАЛИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

Фото: скриншот выпуска программы «Утро России»

Недавно Никита стал героем сюжета программы «Утро России» (0+) на телеканале «Россия -1», где рассказывали про юных самозанятых бизнесменов.

«Удивило, что меня позвали сняться для федерального канала. Сниматься очень понравилось. Съемки длились всего 2 часа», – рассказывает он.

Сюжет можно посмотреть здесь, про Никиту говорят с 2:47.

ИДЕЙ ХВАТИТ НА 10 ЛЕТ

Мастерская по изготовлению досок пока размещается в родительском гараже, но Никита хочет снять отдельное помещение и планирует нанять себе помощников (пока он работает один).

«Денег на мастерскую я никогда у родителей не просил и не прошу, сейчас зарабатываю на все сам. Это прибыльное дело; главное, получше разобраться, как продавать, и все будет супер», - заявил он.

Примером для Никиты является предприниматель Илья Слепов, который – единственный среди россиян – занял первое место на мировом чемпионате Ironman 70,3 (Айронмен).

«Это человек, благодаря которому у меня появилась вера в этот бизнес. До декабря прошлого года доски продавались не очень хорошо. Я написал Илье с предложением о рекламе, и он согласился! Сказал, что обычно рекламу вообще не делает, но не может отказать молодому начинающему предпринимателю, еще и триатлету. В итоге от него пришли покупатели. В тот момент я понял, что доски реально кому-то интересны и это дело надо развивать», - поделился юноша.

Никита уверяет, что через 10 лет у него будет не один бизнес, а несколько:

«Идей много, в течение этих лет все всё увидят!»

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