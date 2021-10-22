Погода в Ижевске 22 октября: дожди и до +11°С

По прогнозу в пятницу будут дожди Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня с самого утра, днем, вечером и даже ночью синоптики обещают небольшие дожди. Подробнее о том, каким будет прогноз на пятницу, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Яндекс.Погода, днем 22 октября в Ижевске ожидается облачная погода, небольшие дожди. На столбике термометра – около +9..+11°С. Скорость юго-западного ветра составит 6,3 м/с.

Ночью будет облачно и до +10°С. Ветер не изменит направление, но сбросит скорость до 5,8 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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