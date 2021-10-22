Молодую маму со 100-процентным поражением легких спасли в Ижевске

Врачи ижевской городской клинической больницы №6. Фото: Александр Бречалов

Врачи ижевской городской клинической больницы №6 спасли жизнь молодой мамы со 100% поражением легких. На 38 неделе беременности женщина попала в роддом №5, где наблюдаются ковид-положительные беременные.

После родов Марию отправили в реанимацию и почти полтора месяца врачи боролись за ее жизнь – 44 дня женщина провела в реанимации.

– Общими усилиями реаниматологов, гинекологов, пульмонологов, терапевтов женщину удалось спасти. В начале октября ее выписали домой, – рассказал глава региона Александр Бречалов на своей странице «Вконтакте».

Врачей зовут Александр Аникин, Михаил Кердань, Юлия Можаева, Мария Снигирева, Мария Спиридонова и Наталья Ремнякова.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии определились с режимом нерабочих дней.

«Газель» провалилась в раскопанную траншею на улице Автозаводской в Ижевске.