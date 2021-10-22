Более 200 единиц техники готовы выйти на борьбу со снегом в Ижевске

До 31 октября готовность будет 100%. Фото: Олег Бекмеметьев

221 единица техники готова выйти на зимнюю уборку снега в Ижевска. Это 82% от всего парка, обслуживающего город. До 31 октября готовность будет 100% - это 270 машин, сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице «Вконтакте».

Реагенты уже закуплены на 100%.

Кстати, сейчас сотрудники дорожных предприятий проходят вакцинацию от коронавируса. В ДРЭУ, например, процент привитых – 70%.

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