Вор в Ижевск сдал краденую машину на металлолом

Мужчина сдал иномарку на металлолом. Фото: prokatex.ru

В Ижевске по подозрению в краже задержали 48-летнего безработного ижевчанина, который ранее уже был судим. Мужчина заметил во дворе доме по ул. Баранова иномарку, которой долгое время не пользовались. Вызвал эвакуатор, перевез Фольксваген в пункт приема металла и сдал на металлолом.

Сейчас возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

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