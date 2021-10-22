Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 386 человек

Второй день подряд фиксируют по 11 смертей. Фото: Амир Закиров
Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 22 октября в Удмуртии выявлен 386 новых случаев коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 79 детей до 14 лет и 63 человека старше 65 лет. Второй день подряд фиксируют 11 смертей.
321 человек выздоровел, их выписали.
7 339 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 714 - в состоянии средней степени тяжести, 597 – в тяжелом состоянии.
Всего на 22 октября в Удмуртии зарегистрировано 60 568 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 48 880 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 598 смертей.
Вакцинированы 460 183 жителя Удмуртии. Из них 338 161 прошел через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получил 73 601 человек.
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