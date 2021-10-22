Последние новости Ижевска на утро 22 октября 2021 года: новый замминистра в Удмуртии и отказ от строительства дороги через лес

Что произошло в Ижевске и Удмуртии пока вы спали?

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 22 октября, в Ижевске в течение всего дня ожидается небольшой дождь. Собирайтесь на работу, а «Комсомолка» будет держать вас в курсе главных новостей одной строкой:

Первым замминистра здравоохранения Удмуртии назначена Елена Сычева.

Олег Бекмеметьев о пробках на улице Милиционной: «Прошу набраться терпения и выбирать пути объезда».

Председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев: «Город решил отказаться от строительства дороги через Тимирязевский лес».

Техникум бебриков, колледж Дед Инсайта Ростика и гимназия имени Узумаки Наруто появились в Ижевске.

В Удмуртии определились с режимом нерабочих дней.

«Газель» провалилась в раскопанную траншею на улице Автозаводской в Ижевске.

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История ижевчанки и ее любви к мотоциклам

Софья Ломаева. Фото предоставлено героиней публикации

Жизнь ижевчанки Софьи Ломаевой изменилась в одночасье – в феврале 2014 года скоропостижно скончался ее муж. Слезы, тоска, разочарование, одиночество, нежелание, что-либо делать – она смогла пережить это горе и вернуться к нормальной жизни только благодаря мотоциклам. Вот ее история.

Когда переходить на зимнюю резину и где это сделать

Где заменить шины на зимние в Ижевске? Фото: pexels.com

Наступают холода, а это значит, что пора позаботиться о своем автомобиле и безопасности на дороге. Для этого рекомендуется «переобуть» транспортное средство как можно скорее.