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Здоровье22 октября 2021 11:39

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: «Мне поставили «Спутник Лайт»

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев вакцинировался от коронавируса
Дмитрий Коренев
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Фото: Олег Бекмеметьев

Фото: Олег Бекмеметьев

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев поставил прививку от коронавируса. Об этом оно собщил на своей странице «ВКонтакте», приложив соответствующее видео.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев привился от коронавируса
Видео: Олег Бекмеметьев

«Несмотря на высокий уровень антител, оставшихся после болезни, доктор рекомендовал поставить прививку, – пишет градоначальник. – По показаниям, как и большинству переболевших, мне поставили Спутник Лайт».

Мэр обещал держать подписчиков в курсе своего состояния, пожелал всем здоровья и в очередной раз призвал ижевчан прививаться.

Напоминаем, ижевчане могут поставить прививку в поликлинике по месту жительства, а также в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики (пл. им. 50 лет Октября, 21). Пункт работает ежедневно: в будни с 08:00 до 19:00, в выходные дни – с 10:00 до 16:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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