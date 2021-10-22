Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: «Мне поставили «Спутник Лайт»

Фото: Олег Бекмеметьев

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев поставил прививку от коронавируса. Об этом оно собщил на своей странице «ВКонтакте», приложив соответствующее видео.

«Несмотря на высокий уровень антител, оставшихся после болезни, доктор рекомендовал поставить прививку, – пишет градоначальник. – По показаниям, как и большинству переболевших, мне поставили Спутник Лайт».

Мэр обещал держать подписчиков в курсе своего состояния, пожелал всем здоровья и в очередной раз призвал ижевчан прививаться.

Напоминаем, ижевчане могут поставить прививку в поликлинике по месту жительства, а также в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики (пл. им. 50 лет Октября, 21). Пункт работает ежедневно: в будни с 08:00 до 19:00, в выходные дни – с 10:00 до 16:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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