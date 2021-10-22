Фотофакт: граффити с котятами на стене молодежного клуба в Ижевске

Разноцветные котята встречают посетителей у входа в подъезд.. Фото: Руслан Хисамутдинов, группа «ВКонтакте» «Завтра в Ижевске».

На стене дома №15 по улице 50 лет ВЛКСМ в столице Удмуртии появилось граффити с котятами. Об этом сообщается в записи в группе «Завтра в Ижевске» во «ВКонтакте».

Фото: Руслан Хисамутдинов, группа «ВКонтакте» «Завтра в Ижевске».

Фото: Руслан Хисамутдинов, группа «ВКонтакте» «Завтра в Ижевске».

Фото: Руслан Хисамутдинов, группа «ВКонтакте» «Завтра в Ижевске».

Фото: Руслан Хисамутдинов, группа «ВКонтакте» «Завтра в Ижевске».

Фото: Руслан Хисамутдинов, группа «ВКонтакте» «Завтра в Ижевске».

Фото: Руслан Хисамутдинов, группа «ВКонтакте» «Завтра в Ижевске».

Кто является автором граффити, не уточняется. Отметим, что в здании располагается молодежный клуб «Старт».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: «Мне поставили «Спутник Лайт»

От депрессии ушла к байкерам: история ижевчанки и ее любви к мотоциклам