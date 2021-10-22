Две незаконные свалки ликвидировали в Малопургинском районе Удмуртии

Свалки были обнаружены на территории МО «Баграш-Бигринское». Фото: Сергей Грачев, архив КП в Ижевске

Прокуратура Малопургинского района Удмуртии проверила обращение местного жителя по поводу несанкционированных свалок. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверки на территории МО «Баграш-Бигринское» были обнаружены две незаконные свалки твердых коммунальных отходов, которые никому не принадлежали. Согласно законодательству, собственником отходов в таком случае является орган местного самоуправления, юрлицо или индивидуальный предприниматель, на территории которого находится свалка.

«По результатам проведенной проверки в адрес Главы МО «Баграш-Бигринское» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, свалки отходов ликвидированы», – говорится в сообщении.

Главе поселения было сделано замечание.

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