В Ижевске оштрафовали пятерых нарушителей масочного режима в общественном транспорте

С 15 октября оштрафовано уже 59 нарушителей масочного режима. Фото: администрация Ижевска

В столице Удмуртии продолжаются ежедневные рейды по проверке соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба городской администрации, 22 октября проверялись маршруты на улицах Пушкинской и Холмогорова, а также в городке Металлургов.

«Не все пассажиры сознательны. Почти в каждом автобусе при проверке выявлялись пассажиры без масок, но по первому требованию надевали ее. В случаях, когда пассажир категорически идет в отказ, составляется протокол об административном правонарушении. По итогам рейда проверяющие составили 5 протоколов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 октября оштрафовано уже 59 нарушителей масочного режима.

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