16-летнего студента из Удмуртии задержали с крупной партией наркотиков

Молодой человек обучался в одном из техникумов Воткинска Фото: pixabay.com

Уголовное дело возбудили в отношении 16-летнего студента из Воткинска, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии. Юношу подозревают в покушении на незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств.

Сотрудники полиции задержали студента одного из воткинских техникумов вечером 15 октября 2021 года. При себе молодой человек имел подготовленное для незаконного сбыта наркотическое средство в крупном размере.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Если вину молодого человека докажут, он может лишиться свободы на срок до 20 лет.

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