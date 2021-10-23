Спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева может не попасть на Гран-при по фигурному катанию в Канаде

Возможно, удастся решить проблему, отправив спортсменов другим рейсом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева может не попасть на второй этап серии Гран-при по фигурному катанию на коньках «Скейт Канада» в Ванкувере. Об этом сообщается на официальном сайте национальной Федерации фигурного катания.

Дело в том, что документы из визового центра Канады в Москве получили не все спортсмены из российской делегации. Части фигуристов паспорта с канадскими въездными визами выдали в четверг, 21 октября, но Елизавета Туктамышева не попала в их число. По последней информации, документы могут прийти не ранее понедельника, тогда как вылет на соревнования запланирован в воскресенье, 24 октября. Также в числе спортсменов, оставшихся без загранпаспортов: Камила Валиева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, а также тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие.

Как отметили в федерации, это стало полной неожиданностью, так как визы для российских фигуристов были одобрены в середине октября. В настоящее время с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев прорабатываются пути выхода из сложившейся ситуации. Возможно, удастся изменить дату или маршрут перелетов.

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