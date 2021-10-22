Почему новую остановку около УдГУ до сих пор не смонтировали?

Сейчас здесь все перерыто. Фото: архив КП в Ижевске
Многих ижевчан возмутил снос остановки около Удмуртского госуниверситета. Сообщалось, что собственник добровольно демонтировал павильон, после того как администрация города расторгла с ним договор из-за долгов.
Новую остановку обещали смонтировать к 30 сентября, однако этого не произошло до сих пор.
Сейчас здесь все перерыто. Фото: архив КП в Ижевске
«Около УдГУ до сих пор приходится ждать транспорт под снегом и дождем. Вдобавок там все вокруг перерыли, ни проехать ни пройти», – негодует читательница «Комсомолки» Мария.
В администрации Ижевска нам сообщили, что посадочную площадку отремонтируют до 30 октября. Будет установлен новый павильон. С демонтажом прошлой остановки при этом никаких сложностей не возникло – все было сделано в срок.
Отмечается, что объект будет типовым «с целью сохранения стилистики остановочных комплексов города Ижевска».
Напомним, на той же улице Удмуртской около ТЦ «Флагман» в сентябре поставили новую остановку.
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