Фотофакт: утренний туман в Ижевске

Как вам видимость? Фото: Игорь Бобров

Сегодня ночью на столицу Удмуртии опустился густой туман. Утром ижевчане расчехлили камеры своих смартфонов, запечатлели улицы города и поделились фотографиями с нами. Мы посмотрели, подумали и решили, что если уж и хандрить, то только с нашими любимыми читателями. Итак, Ижевск, пятница 22 октября, ранее (и не очень) утро.

Фото: Игорь Бобров

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Лада Иванова

Вчера в столице Удмуртии выпал первый снег [видео], который шел весь вечер. К утру он растаял.

Фото: Дарья Прозорова

Фото: Мария Шилова

Фото: Мария Шилова

Улица Репина. Фото: Полина Андрианова

Синоптики сообщают, что сегодня в Ижевске будет ветрено, осадков не ожидается. Температура воздуха не превысит +11°С, возможны небольшие дожди.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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