Фотофакт: утренний туман в Ижевске

Как вам видимость? Фото: Игорь Бобров
Сегодня ночью на столицу Удмуртии опустился густой туман. Утром ижевчане расчехлили камеры своих смартфонов, запечатлели улицы города и поделились фотографиями с нами. Мы посмотрели, подумали и решили, что если уж и хандрить, то только с нашими любимыми читателями. Итак, Ижевск, пятница 22 октября, ранее (и не очень) утро.
Фото: Игорь Бобров
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Лада Иванова
Вчера в столице Удмуртии выпал первый снег [видео], который шел весь вечер. К утру он растаял.
Фото: Дарья Прозорова
Фото: Мария Шилова
Фото: Мария Шилова
Улица Репина. Фото: Полина Андрианова
Синоптики сообщают, что сегодня в Ижевске будет ветрено, осадков не ожидается. Температура воздуха не превысит +11°С, возможны небольшие дожди.
О погоде на неделю мы рассказывали здесь.
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