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Происшествия23 октября 2021 13:08

34-летний житель Ижевска похитил сумку и продукты, оставленные пенсионерами в камере хранения

Мужчина может отправится в места лишения свободы на 5 лет
Екатерина АРДАШЕВА
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Пожилые люди понесли ущерб более 3,5 тыс. рублей Фото: pixabay.com

Пожилые люди понесли ущерб более 3,5 тыс. рублей Фото: pixabay.com

Злоумышленника, похитившего имущество двух пенсионеров из камеры хранения супермаркета на улице Клубной, задержали в Ижевске, об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как рассказали потерпевшие, неизвестные вскрыли две соседние ячейки хранения и забрали из них сумку, в которой находились деньги и документы, а также пакет с продуктами питания. Причиненный ущерб составил более 3500 рублей.

Вскоре полицейские задержали 34-летнего неработающего ижевчанина, который оказался ранее судим за аналогичные преступления. У него изъяли часть похищенного. Остальное он выбросил – вещи были найдены неподалеку от магазина.

Теперь подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За совершенное деяние он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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