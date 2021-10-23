34-летний житель Ижевска похитил сумку и продукты, оставленные пенсионерами в камере хранения

Пожилые люди понесли ущерб более 3,5 тыс. рублей Фото: pixabay.com

Злоумышленника, похитившего имущество двух пенсионеров из камеры хранения супермаркета на улице Клубной, задержали в Ижевске, об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как рассказали потерпевшие, неизвестные вскрыли две соседние ячейки хранения и забрали из них сумку, в которой находились деньги и документы, а также пакет с продуктами питания. Причиненный ущерб составил более 3500 рублей.

Вскоре полицейские задержали 34-летнего неработающего ижевчанина, который оказался ранее судим за аналогичные преступления. У него изъяли часть похищенного. Остальное он выбросил – вещи были найдены неподалеку от магазина.

Теперь подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За совершенное деяние он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- 16-летнего студента из Удмуртии задержали с крупной партией наркотиков

- Очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявили в Ижевске