Очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявили в Ижевске

С населением проводится разъяснительная работа, организован подворный обход личных подсобных хозяйств. Фото: архив КП в Ижевске

На территории личного подсобного хозяйства в микрорайоне Люлли столицы Удмуртии с 16 по 19 октября пали все 33 куры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии республики.

«Собственник сообщила об этом в государственную ветеринарную службу только 19 октября. После чего специалистами БУ УР «Ижевская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» был отобран патматериал и направлен для исследования в БУ УР «Удмуртский ветеринарно-диагностический центр». 21 октября в БУ УР «УВДЦ» установлен диагноз – высокопатогенный грипп птиц», – говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры по предотвращению распространения инфекции и по ликвидации очага. Определены границы очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения. Уточняется поголовье птиц, находящихся под угрозой.

С населением проводится разъяснительная работа, организован подворный обход личных подсобных хозяйств.

«Специалисты государственной ветеринарной службы оснащены всем необходимым для проведения оперативных мероприятий по ликвидации и недопущению распространения возбудителей особо опасных и заразных болезней животных, организована «горячая линия» для населения в каждой ветеринарной станции», – сообщают в ведомстве.

Телефон «горячей линии»: 8 800 222 17 16.

СПРАВКА КП

Грипп птиц – болезнь домашних и диких птиц разных видов протекает в форме эпизоотий, при которых болезнь способна к массовому охвату поголовья. Может приводить к массовым летальным исходам среди зараженной птицы и нанести большой экономический ущерб. Некоторые вирусы птичьего гриппа могут передаваться людям и приводить к болезни различной степени тяжести – вплоть до летального исхода.

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