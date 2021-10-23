Гороскоп на 24 октября для ижевчан: Львов попытаются обмануть, а Весы получат вести от дальних родственников

Что приготовили ижевчанам звезды Фото: pixabay.com

ОВЕН

Несмотря на выходной день, смело начинайте новое дело. Или продолжайте начатое. Ищите единомышленников и у вас все получится.

ТЕЛЕЦ

Высок риск простудиться, поэтому позвольте себе сегодня быть лентяем, укутайтесь потеплее и выпейте горячего чаю.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вы можете встретить кого-то, кого давно не видели. Будьте аккуратны в выборе слов и выражений, вас могут неправильно понять.

РАК

Проведите этот день в кругу близких, они это оценят. В деловой сфере все неоднозначно, не начинайте новых дел, лучше завершите старые.

ЛЕВ

Благоприятный день для принятия важных решений, а еще вас может кто-то попытаться обмануть, будьте внимательны.

ДЕВА

Отличный день для воплощения в жизнь грандиозных планов, фортуна на вашей стороне. Сбыча мечт близко.

ВЕСЫ

Довольно удачный день, может неожиданно прийти приятная новость от дальних родственников.

СКОРПИОН

Вам необходимо восстановить ваши силы, посвятите этот день отдыху. Хорошо помогут прогулки на свежем воздухе.

СТРЕЛЕЦ

Вам нужно приложить дополнительные усилия, чтобы добиться результата. Уделите сегодня внимание своим текущим делам и планам, и это окупится в самое ближайшее время.

КОЗЕРОГ

Деньги вас любят, вы можете поправить ваше финансовое положение сегодня. Неплохой день для встреч с бизнес-партнерами, они будут вам рады.

ВОДОЛЕЙ

Ваша энергия бьет ключом, хороший день для налаживания взаимоотношений с родными и близкими.

РЫБЫ

Неплохой день для шопинга. Будьте внимательны к близким сегодня, возможно кому-то их них требуется ваше внимание и поддержка.

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