Дистанционное обучение в школах и вузах введут в Удмуртии с 30 октября

На входе в большинство учреждений будет проводится термометрия и проверка документов о вакцинации или перенесенном заболевании Фото: Амир Закиров

В субботу, 23 октября, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о новых антиковидных мерах в республике. Ограничения он перечислил на своей официальной странице «ВКонтакте».

Так, с 25 октября 2021 года будет прекращена работа предприятий общепита в ТЦ и ТРЦ, если у них нет отдельного входа. А деятельность спортивных организаций и фитнес-центров будет разрешена при условии термометрии на входе и наличии сертификата вакцинации, документов о перенесенном заболевании или результатов ПЦР-теста, полученных не ранее, чем за 72 часа, не только у работников, но и у всех посетителей.

С 30 октября до 7 ноября ТРЦ, предприятия общественного питания, салоны красоты, парикмахерские и солярии, а также бани и сауны будут работать с обязательнйо термометрией на входе и при наличии у работников и посетителей вышеперечисленных документов о вакцинации, перенесенном заболевании или сделанном ПЦР-тесте на ковид. При этом несовершеннолетние смогут посещать торговые и торгово-развлекательные центры только со взрослыми, хотя и без обязательного ПЦР-теста. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Также с 30 октября и до особого распоряжения школы, организации СПО, вузы и учреждения дополнительного образования перейдут на дистанционный режим работы. МФЦ будут предоставлять очные услуги исключительно по предварительной записи, разделяя потоки посетителей, имеющих документы о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-тесты, и посетителей, без таких документов. Заселиться в гостиницы и хостелы также смогут только люди с документами о вакцинации, перенесенном ковиде или свежим результатом ПЦР-тестирования.

Глава республики отметил, что вернуться к привычной жизни регион сможет, когда заболеваемость коронавирусом снизится, а 80% жителей будут вакцинированы. В настоящее время привита лишь половина от необходимого для формирования коллективного иммунитета количества людей.

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