23 октября в Удмуртии выявлен рекордный 391 случай заражения коронавирусом

Новости коронавируса на субботу Фото: Амир Закиров

На утро 23 октября в Удмуртии выявлен 391 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 36 детей и 70 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб региона на официальной странице «ВКонтакте». Для республики это новый антирекорд, напомним, вчера заболевших было 386.

Среди заразившихся коронавирусом за сутки 167 ижевчан и 61 житель Воткинска. Также заболели 29 жителей Воткинского района, 21 житель Шарканского района, 19 жителей Увинского района, 15 жителей Якшур-Бодьинского района, 14 жителей Каракулинского района и 13 жителей Можги. По 12 новых случаев – в Можгинском районе и в Сарапуле. В Селтинском районе заболели 10 жителей, в Кизнерском – шестеро, в Алнашском – пятеро, в Завьяловском – трое и двое – в Камбарском. В Малопургинском и Сарапульском районах – по одному новому случаю.

321 человек выздоровел.

К сожалению, 23 пациента скончались: 12 женщин возрастом 52, 59, 60, 69, 71, 72, 73, 74, 74, 76, 80 и 89 лет, а также 11 мужчин возрастом 42, 49, 55, 64, 64, 69, 79, 79, 82, 85 и 82 года.

Общее количество лабораторно подтвержденных диагнозов на сегодняшний день составляет в Удмуртии 60 959. 49 201 человек выздоровел, 2 621 умер.

В настоящее время в больницах находятся: 7 389 пациентов в удовлетворительном состоянии, 1 667 пациентов в состоянии средней степени тяжести, и 641 – в тяжелом состоянии.

467 467 человек вакцинировались, 339 122 – двумя компонентами. 77 116 человек привиты однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

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