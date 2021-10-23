Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Новые антирекорды коронавируса Фото: Амир Закиров

391 новый случай коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 23 октября. Скончались 23 человека, выздоровел 321. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm

Ижевск — 28 615 (+167 по отношению к утру 22 октября)

Можга — 3 043 (+13)

Воткинск — 2 747 (+61)

Игринский район — 1 614

Увинский район — 2 028 (+19)

Сарапул — 2 321 (+12)

Воткинский район — 810 (+29)

Глазов — 2 738

Дебесский район — 475

Завьяловский район — 2 451 (+3)

Селтинский район — 561 (+10)

Глазовский район — 527

Можгинский район — 804 (+12)

Малопургинский район — 655 (+1)

Красногорский район — 515

Камбарский район — 576 (+2)

Балезинский район — 1 075

Кизнерский район — 561 (+6)

Шарканский район — 960 (+21)

Сарапульский район — 646 (+1)

Сюмсинский район — 665

Якшур-Бодьинский район — 708 (+15)

Алнашский район — 828 (+5)

Граховский район — 402

Вавожский район — 525

Юкаменский район — 505

Ярский район — 412

Киясовский район — 407

Кезский район — 376

Каракулинский район — 373 (+14)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева может не попасть на Гран-при по фигурному катанию в Канаде

- 34-летний житель Ижевска похитил сумку и продукты, оставленные пенсионерами в камере хранения