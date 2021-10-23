Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Новые антирекорды коронавируса
Фото: Амир Закиров
391 новый случай коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 23 октября. Скончались 23 человека, выздоровел 321. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm
Ижевск — 28 615 (+167 по отношению к утру 22 октября)
Можга — 3 043 (+13)
Воткинск — 2 747 (+61)
Игринский район — 1 614
Увинский район — 2 028 (+19)
Сарапул — 2 321 (+12)
Воткинский район — 810 (+29)
Глазов — 2 738
Дебесский район — 475
Завьяловский район — 2 451 (+3)
Селтинский район — 561 (+10)
Глазовский район — 527
Можгинский район — 804 (+12)
Малопургинский район — 655 (+1)
Красногорский район — 515
Камбарский район — 576 (+2)
Балезинский район — 1 075
Кизнерский район — 561 (+6)
Шарканский район — 960 (+21)
Сарапульский район — 646 (+1)
Сюмсинский район — 665
Якшур-Бодьинский район — 708 (+15)
Алнашский район — 828 (+5)
Граховский район — 402
Вавожский район — 525
Юкаменский район — 505
Ярский район — 412
Киясовский район — 407
Кезский район — 376
Каракулинский район — 373 (+14)
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