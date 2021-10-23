Жители Удмуртии в возрасте 60+ отправятся на самоизоляцию с 30 октября

Мера призвана защитить пожилых от пандемии Фото: pixabay.com

Жители Удмуртии в возрасте 60 лет и старше с 30 октября и до особого распоряжения будут обязаны соблюдать режим самоизоляции. Об этом в субботу, 23 октября, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей официальной странице «ВКонтакте».

Данная мера связана с увеличением заболеваемости коронавирусом в республике. Также будет принят комплекса новых антиковидных ограничений для образовательных и социальных организаций, ТРЦ и общепита.

Как уточнил глава региона, самоизоляция не будет распространяться на работников здравоохранения 60+, либо работников, чье нахождение на рабочем месте принципиально важно для функционирования организации.

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