Итоги недели в Ижевске: ковидные антирекорды, подготовка города к зиме и отказ от строительства дороги через Тимирязевский лес

Эпидемическая обстановка остается одной из главных тем в республике Фото: Амир Закиров

На календаре – суббота, 23 октября. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявили в Ижевске

- Birchpunk: космодесант вместе с учеными из Ижевска готовится к битве с пришельцами

- Ротонда на «сталинке» по улице Горького в Ижевске: реставрировать или снести?

- 800 млн рублей получит Удмуртия на строительство международного аэропорта

- Лучший участковый Ижевска: «Иногда люди звонят мне, чтобы просто поговорить, и я знаю – им это важно»

- Молодую маму со 100-процентным поражением легких спасли в Ижевске

- Техникум бебриков, колледж Дед Инсайта Ростика и гимназия имени Узумаки Наруто появились в Ижевске

- Есть вопрос: в селе Пугачево в Удмуртии насмерть подорвался человек?

- От депрессии ушла к байкерам: история ижевчанки и ее любви к мотоциклам

- Олег Бекмеметьев о пробках на улице Милиционной: «Прошу набраться терпения и выбирать пути объезда»

- Первым замминистра здравоохранения Удмуртии назначена Елена Сычева

- Теплоходы в столице Удмуртии отправятся на зимовку

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Новости ковида

В Удмуртии продолжает действовать строгий масочный режим Фото: Амир Закиров

За минувшую неделю в Удмуртии несколько раз обновились антирекорды заболеваемости ковидом, так, сегодня, 23 октября, был зарегистрирован уже 391 случай заражения за сутки. Более тысячи жителей уже заболели коронавирусом повторно.

Нарушителей масочного режима в общественных местах начали активно штрафовать.

Кроме того, в Удмуртии определились с режимом нерабочих дней: на незапланированные каникулы жители уйдут с 30 октября. При этом в регионе появились слухи о дополнительном ужесточении ковидных ограничений, однако официального подтверждения им нет.

Дороги не будет

Совещание по проблемам сохранения Тимирязевского леса Фото: vk.com/faritgubaew

Чтобы сохранить экосистему Тимирязевского леса власти Ижевска отказались от идеи строительства дороги Репина – 10 лет Октября. Председатель городской думы Фарит Губаев считает, что для решения дорожных вопросов есть альтернативные пути. Кроме того обсуждается концепция сохранения и благоустройства Тимирязевского леса – в ее создании участвуют не только чиновники, но и инициативные жители.

Что подстерегает на темных улицах

На темных улицах могут поджидать дикие собаки, грабители и ямы Фото: Архив КП

Осенью в Ижевске традиционно появляется проблема темных дворов. «Комсомолка» попыталась представить, какие опасности могут подстерегать нас во мраке.

Готов ли Ижевск к Зиме

270 единиц техники будут участоввать в зимней уборке Ижевска Фото: vk.com/olegbekmemetev

До 31 октября готовность автопарка Ижевска к зимней уборке будет составлять 100%. А дорожные реагенты уже закуплены на всю зиму.

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