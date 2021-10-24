Ижевчанка зарегистрировала иностранцев в несуществующем доме

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29-летнюю жительницу Ижевска, которая фиктивно регистрировала людей на территории Удмуртии, задержали. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Установлено, что женщина – уроженка одной из стран ближнего зарубежья – фиктивно поставила на учет двоих иностранных граждан и фиктивно зарегистрировала пятерых граждан России в одном из домов деревни на территории Завьяловского района республики. Она успела это сделать за 8 месяцев этого года.

Полицейские выяснили, что по указанному адресу такого жилья нет. Они возбудили уголовные дела сразу по двум статьям. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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