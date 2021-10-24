30 жителей Удмуртии скончались от коронавируса, 395 – заболели

Ситуация по коронавирусу в Удмуртии все ухудшается Фото: Амир Закиров

Удмуртия продолжает бить рекорды по заболевшим коронавирусом. На утро 24 октября в регионе выявили 395 новых случаев коронавирусной инфекции. Таковы данные оперштаба республики.

В числе заболевших зарегистрированы 56 детей, а также 118 человек старше 65 лет. Больше всего заболевших отмечены в Ижевске – 179 человек, в Воткинстке – 39, в Глазове – 28, в Можге – 21 и в Якшур-Бодьинском районе – 17 жителей.

К сожалению, от болезни скончались 30 пациентов. Женщинам было 38, 60, 60, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 75, 82, 84, 85, 87 лет. Мужчинам было 40, 46, 49, 59, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 81, 84, 84, 85 лет. Итого в Удмуртии погибли уже 2 651 человек. Еще 592 человека находятся в тяжелом состоянии.

Всего на 24 октября в Удмуртии зарегистрировано 61 345 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 49 569 человек выздоровели. 467 467 человек всего вакцинировали.

Накануне стало известно о новых ограничениях из-за сложной ситуации по заболевшим. Так, жители Удмуртии в возрасте 60 лет и старше с 30 октября и до особого распоряжения будут обязаны соблюдать режим самоизоляции.

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