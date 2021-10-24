«В туалет надо ходить до игры»: тренер «Ижстали» прокомментировал разгромное поражение в Санкт-Петербурге

Ижсталевцы не смогли одержать победу. Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»

Ижевская хоккейная команда «Ижсталь» разгромно проиграла в Санкт-Петербурге. Итоговый счет с питерцами из «СКА-Нева» составил 6:1. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

На шесть шайб, заброшенных армейцами, ижсталевцы смогли ответить лишь одним голом в исполнении Вячеслава Скобелева. Счет мог быть и другим, но судьи после видеопросмотров отменили по голу той и другой команде. В обоих случаях было определено положение вне игры.

После матча главный тренер сталеваров Рамиль Сайфуллин достаточно жестко прокомментировал игру хоккеистов.

«Особо комментировать нечего. Скажу, что сыграли, как должны были только во втором периоде. Полностью провалили первый и третий. С чем связано? Будем разбираться. Я своим игрокам в раздевалке сказал, что в туалет надо ходить до игры, а не во время. У меня все», - сказал Рамиль Сайфуллин.

Напомним, это уже шестое поражение «Ижстали» подряд.

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