Погода на неделю в Ижевске: снег и небольшой плюс

Зима уже близко Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Следующая неделя, с 25 по 31 октября, в Ижевске будет облачной. Почти постоянно будет идти снег. Столбик термометра не поднимется выше +4°С. По ночам возможны отрицательные температуры. А теперь подробнее о погоде на неделю.

Как пишет пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, прохождение фронта, начавшееся 24 октября, продолжится и 25 октября. В понедельник небольшие дожди перейдут в мокрый снег, а температура воздуха ночью и днем составит 0...+4°С.

26 и 27 октября температура воздуха продолжит понижаться: ночью 0…-5°С, днем 0…+4°С, местами ожидается небольшой снег.

28 октября, в четверг, дожди будут сменяться снегом. Температура воздуха составит +3…+4°С.

Характер погоды в пятницу, 29 октября, и в субботу, 30 октября не поменяется. Продолжится похолодание – днем всего 0…+1°С, ночью – до -5°С. Два дня будет идти небольшой снег.

В Хэллоуин 31 октября в Ижевске чуть потеплеет. Температура воздуха днем и ночью составит +3°С.

Ранее дежурный синоптик Гидрометцентра Удмуртии ответил на 7 самых популярных вопросов ижевчан про наступающую зиму и эту осень.

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