Ижевское граффити вошло в пятерку лучших на фестивале «ФормАрт»

Граффити можно увидеть на торце 1-го корпуса Сельхозакадемии. Фото: vk.com/formartpfo

Граффити художника из Ижевска Ивана Жижина вошло в пятерку лучших на фестивале стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормАрт». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль проводится второй год подряд. 14 художников-финалистов из регионов Приволжского федерального округа наносят свои идеи на городские здания. В этом году тема работ была посвящена отражению потенциала развития страны и новых технологий «Взгляд в будущее».

Автор граффити - Иван Жижин из Ижевска. Скриншот с видео фестиваля

Иван Жижин занимается граффити более 15 лет. По словам художника, на этом фестивале он впервые сделалработа такого масштаба. Иван представил, как Монумент дружбы народов может выглядеть в далеком, никому неизвестном, будущем, в 3021 году и поместил его в другую солнечную систему, на другую планету.

«Фантастика – это уже реальность, в которой мы живем. Не исключено, что наш новый мир будет именно таким, как на моей работе. Мы создаем свое будущее здесь и сейчас», - так прокомментировал Иван свою работу, которую он считает весьма удачной.

Так создавалось граффити для фестиваля стрит-арта ПФО «ФормАрт». Фото: vk.com/formartpfo

Нереально красивое граффити можно увидеть на торце 1-го корпуса Сельхозакадемии по адресу ул. Студенческая, 11.

Так граффити выглядит ночью. Фото: vk.com/formartpfo

Отметим, первое место заняла работа художника из Самарской области, второе место поделили художники из Марий Эл и Саратовской области, третье место у граффити из Башкортостана.

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