11 домов и детсад в Ленинском районе Ижевска остались без газа из-за повреждения газопровода

В выходные велись восстановительные работы Фото: Константин ИВШИН

23 октября в Ленинском районе Ижевска произошло повреждение газопровода в результате которого 11 многоквартирных домов и один детский сад остались без газа, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Авария произошла во время проведения монтажных работ по установке световой опоры на улице Пойма. 24 октября специалисты по газораспределению провели восстановительные работы.

По факту повреждения газопровода прокуратура Ленинского района организовала проверку. На основе полученных результатов будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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