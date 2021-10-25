Возможность конфликта интересов выявили в администрации Ижевска

15 госслужащих привлекли к дисциплинарной ответственности. Фото: Алена Селезнева

Прокуратура Октябрьского района Ижевска проверила исполнение требований антикоррупционного законодательства в городской администрации. Как сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства, в 13 муниципальных учреждениях были выявлены работники, которые являются родственниками или супругами своих руководителей, что создает почву для потенциального конфликта интересов.

«В нарушение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и действующих муниципальных актов эти руководители меры по предотвращению конфликта интересов не приняли, о работе в организациях их супругов и родственников своевременно в городскую администрацию не сообщили», – говорится в сообщении.

Кроме того, в нарушение закона начальник одного из отделов администрации Октябрьского района согласовал проект муниципального правового акта, разрешающего члену его семьи получить деньги в банке. О личной заинтересованности в данном деле начальник не сообщил и никак не пытался предотвратить и урегулировать конфликт, на который обратил внимание глава районной администрации.

Прокуратура вынесла представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Конфликт интересов предотвращен, 15 госслужащих привлекли к дисциплинарной ответственности.

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