Молодой изобретатель из Ижевска принял участие в новом шоу на канале СТС

Изобретатель получил возможность выиграть полмиллиона рублей на развитие бизнеса Фото: скриншот телешоу на канале СТС

В субботу, 23 октября, на канале СТС состоялась премьера нового шоу «Купите это немедленно» (16+) с Александром Пушным. В первом выпуске принял участие молодой изобретатель из Ижевска Даниил Петров.

Как сообщила пресс-служба телеканала, суть проекта состоит в том, чтобы дать возможность авторам самых необычных изобретений получить поддержку инвесторов и запустить массовое производство.

Даниил представил на суд зрителей «умные» стельки для обуви с функциями подогрева, охлаждения и вентиляции для рыбаков и спортсменов. Как рассказал молодой человек, стоимость такого чуда техники составит от 3 до 5 тыс. рублей, а служить стельки будут не менее года. Пока изобретение работает от батареек, но его автор ведет разработку усовершенствованной модели, в которой энергия буде вырабатываться при ходьбе.

Даниил со своим изобретением Фото: скриншот телешоу на канале СТС

На презентацию новинок у участников было всего 90 секунд, за это время следовало заинтересовать не менее 51% зрителей. При необходимом количестве голосов изобретатель мог рассчитывать на поддержку инвесторов. К сожалению, Даниила Петрова поддержали только 36% зала: как отметил ведущий, потребители еще не готовы к приобретению «умных» стелек. Инвесторы посоветовали немного упростить изобретение.

С пустыми руками Даниил тем не менее не ушел, за каждый полученный голос в шоу начислялась 1 тыс. рублей. Коме того, у изобретателя из Ижевска появился шанс выиграть полмиллиона рублей на открытие бизнеса.

Напомним, «Комсомолка» уже писала об изобретении Даниила Петрова – тогда он учился в 11 классе школы №27. Сейчас молодой человек учится в университете Казани на одной из технических специальностей.

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