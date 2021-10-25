Пострадавшему от коронавируса малому бизнесу помогут в Удмуртии

В Удмуртии введены новые антиковидные ограничения. Фото: Амир Закиров

В Удмуртии принят пакет мер поддержки малого бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов.

«Много вопросов о том, будет ли поддержан малый бизнес. Пакет мер – на региональном и федеральном уровнях – уже принят и будет расширяться», – написал он.

Так, на данный момент предприниматели из пострадавших отраслей могут получить грант на выплату заработной платы сотрудникам. Размер гранта зависит от количества работников – на каждого из них выделяется один МРОТ. Подать заявку в ФНС необходимо до 1 ноября, выплачивать гранты начнут с 15 ноября.

Кроме того, будет возобновлена программа «ФОТ 3.0», позволяющая предприятиям получить льготные кредиты при условии сохранения занятости. Максимальный размер такого кредита составляет 1 МРОТ на работника, умноженный на 12 месяцев. Полгода кредит можно не погашать, а далее выплачивать по льготной ставке в 3% годовых. Также с 11 октября пострадавшие предприятия могут получить льготный займ в Удмуртском фонде развития предпринимательства по ставке от 0,1% годовых.

Поддержат и предприятия культурно-досуговой сферы.

«В самое ближайшее время начнется прием документов на получение субсидий до 300 тысяч рублей на арендные или коммунальные платежи за месяц для кинотеатров и детских игровых комнат», – пишет глава региона.

26 октября Госсовет республики рассмотрит возможность снижения ставок по УСН до 1% (объект налогообложения «доходы») и 5% (объект налогообложения «доходы минус расходы») для предприятий, которые ведут творческую, культурно-досуговую, спортивную и развлекательную деятельность, а также для предприятий общественного питания.

Напомним, в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в Удмуртии введены новые антиковидные ограничения.

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