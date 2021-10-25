Не имеющий прав водитель погиб в ДТП с опрокидыванием в Удмуртии

У водителя не было прав. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 24 октября, около 07:00, на 85-м километре участка федеральной трассы в Можгинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, не имеющий водительских прав 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant двигался в сторону Можги и не справился с управлением, вылетев с дороги с последующим опрокидыванием.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован, но от полученных травм скончался в медицинском учреждении», – сообщили в ведомстве.

Проводится расследование.

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