Ижевские металлурги отлили образец ограды для сквера у «ленинки»

В администрации города пообещали, что новая ограда будет идентична исторической. Фото: Олег Бекмеметьев

Металлурги завода «Ижсталь» выполнили образец ограды для сквера у Национальной библиотеки, сообщил на своей странице «ВКонтакте» градоначальник Олег Бекмеметьев. Напомним, историческую ограду демонтировали в конце июля из-за ветхости, а позже пообещали переплавить в идентичную старой.

Фото: Олег Бекмеметьев

«Пробная отливка показала – ижевским умельцам под силу восстановить ограждения полностью. Договорились, что к весне будет закончена отливка всех элементов, после чего приступим к монтажу», - пишет Бекмеметьев.

Напомним, торжественное открытие реконструированной Национальной библиотеки Удмуртской Республики состоялось 16 сентября. Вечером в честь открытия на фасаде обновленного здания было организовано маппинг-шоу («Комсомолка» вела видеотрансляцию).

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