Ижевчанина зарезали в собственной квартире на улице Пушкинской

Во время совместной пьянки между мужчинами произошел конфликт. Фото: pixabay.com

20 октября, около 20:00, в собственной квартире на улице Пушкинской в Ижевске было обнаружено тело 61-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («убийство»). По подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний знакомый погибшего.

«По данным следствия, накануне случившегося подозреваемый в квартире потерпевшего совместно с ним употреблял спиртные напитки. При этом между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес хозяину квартиры несколько ударов ножом. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте» — сообщают в ведомстве.

Отмечается, что после убийства злоумышленник скрылся, однако его личность и местонахождение были установлены в кратчайшие сроки.

Место происшествия осмотрели, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей. Решается вопрос с мерой пресечения. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

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