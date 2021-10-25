О коронавирусной обстановке в Удмуртии рассказали на федеральном канале

Поликлиники региона перегружены. Фото: ТК «Россия 1»

Накануне, 24 октября, на телеканале «Россия 1» вышла итоговая программа «Вести недели с Дмитрием Киселевым» (12+). Как сообщает IZHLIFE, с 1:59:26 в программе начали освещать коронавирусную обстановку в Удмуртии.

«Журналист рассказывает о рекордном количестве больных коронавирусом, дефиците ковидных коек (свободно менее 10%), огромной нагрузке на врачей, а также о перепрофилировании специализированных клиник (наркодиспансер, кожвендиспансер, глазная клиника) под ковидарии», — пишет издание.

В сюжете также говорится о подготовке офтальмологической больницы в Ижевске к переводу под ковид, что позволит открыть еще 200 ковидных коек. Ижевские врачи жалуются на острый кадровый дефицит. Пациентам приходится ждать приема по несколько часов, а время ожидания скорой доходит до 12 часов. Заведующий инфекционным отделением ГКБ № 6 Ижевска Василий Ремняков рассказал о перегрузке городских поликлиник.

«Поликлиники действительно перегружены. Врачей критически не хватает. Если раньше врачи в поликлиниках принимали по 40 человек, то сейчас количество приемов увеличилось до 100 в сутки», — говорит он.

По словам заведующего хирургическим отделением 1-й РКБ Дмитрия Зайцева, в республике стало меньше врачей-хирургов и хирургических коек (на 80% и 75% соответственно).

«Пока шевелимся, работаем», — резюмирует он.

Напомним, сегодня в Удмуртии вновь побит рекорд по суточной заболеваемости ковидом – заболел 401 человек. 30 пациентов скончались.

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