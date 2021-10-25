Народная артистка России и Удмуртии Вероника Садаева скончалась в больнице

Вероника Алексеевна Садаева. Фото: vk.com/id428874079

В минувшую пятницу, 23 октября, в реанимации остановилось сердце народной артистки России и Удмуртии Вероники Садаевой. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр культуры республики Владимир Соловьев, последний месяц своей жизни 82-летняя Садаева провела в больнице, куда ее госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

«Силой своего темперамента, всегда направленного на выражение глубокой мысли, она умела поднять образ на высоту большого художественного обобщения, расширить рамки образа, отыскать в нем сокровенное, открыть глубину его души, умело используя при этом выразительные средства», – пишет министр.

ДОСЬЕ КП

Вероника Алексеевна Садаева (Корепанова) родилась 28 января 1939 года в деревне Табанево Шарканского района Удмуртской АССР. Окончила Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского. Актерскую карьеру начала в Удмуртском театре.

Известна зрителям по ролям Марины в спектакле «Деревенский роман» Е. Загребина, Марьи в «Мултанском деле» М. Петрова, Фелицаты в «Правда - хорошо, а счастье лучше», Катерины Измайловой «Леди Макбет Мценского уезда» по Н. Лескову, Насти в комедии «Настя и Степан» Е.Загребина, Медеи в одноименной трагедии Еврипида, Сенеки, Ануйя, Кабанихи в «Грозе» А.Островского, Авдотьи в комедии «Выходили бабки замуж» Ф.Булякова и др.

Имя Вероники Алексеевны занесено в Почетную книгу трудовой славы и героизма Удмуртской АССР.

Редакция ижевской «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким Вероники Алексеевны.

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