Все детсады Ижевска с 30 октября по 7 ноября перейдут в режим дежурных групп

Дежурные группы будут формироваться с учетом принципов разделения потоков и всех противоэпидемических мер. Фото: Диля Ахмадишина

С 30 октября по 7 ноября детские сады Удмуртии будут работать в режиме дежурных групп, об этом 25 октября журналистам сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

«Эта система будет работать без исключения во всех муниципалитетах, мы понимаем, что многие производства даже в нерабочие дни не останавливаются», – отметила она.

Дежурные группы будут формироваться с учетом принципов разделения потоков и всех противоэпидемических мер.

По опыту 2020 года заранее начался опрос родителей. Как рассказала начальник Управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова, мониторинг в садиках города стартовал уже с пятницы.

Во всех 176 дошкольных учреждений Ижевска откроются дежурные группы, в зависимости от потребности. Количество групп в каждом детском саду будет известно после завершения опроса, всю информацию доведут до родителей в течение сегодняшнего дня, 25 октября. При этом родителей просят не беспокоиться: дежурных групп будет открыто достаточно, и водить ребенка в другой садик никому не придется.

С 8 ноября дошкольные учреждения вернутся к обычному режиму работы.

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