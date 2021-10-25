Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 220 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным на утро 25 октября в Удмуртии выявили 401 новый случай коронавирусной инфекции. К сожалению, скончались 30 пациентов.
Фото: Оперштаб Удмуртии
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Ижевск — 29 014 (+220 по отношению к утру 24 октября)
Воткинск — 2 826 (+40)
Якшур-Бодьинский район — 743 (+18)
Увинский район — 2 055 (+17)
Шарканский район — 981 (+12)
Сюмсинский район — 676 (+11)
Глазовский район — 537 (+10)
Можга — 3 074 (+10)
Сарапул — 2 339 (+10)
Игринский район — 1 634 (+9)
Малопургинский район — 666 (+8)
Глазов — 2 773 (+7)
Селтинский район — 573 (+5)
Красногорский район — 520 (+3)
Можгинский район — 821 (+3)
Балезинский район — 1 085 (+3)
Завьяловский район — 2 466 (+3)
Воткинский район — 818 (+2)
Алнашский район — 831 (+2)
Кизнерский район — 568 (+2)
Кезский район — 378 (+2)
Вавожский район — 526 (+1)
Каракулинский район — 375 (+1)
Юкаменский район — 506 (+1)
Ярский район — 416 (+1)
Сарапульский район — 650
Камбарский район — 581
Дебесский район — 475
Киясовский район — 409
Граховский район — 403
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