Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 220 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным на утро 25 октября в Удмуртии выявили 401 новый случай коронавирусной инфекции. К сожалению, скончались 30 пациентов.

Фото: Оперштаб Удмуртии

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Ижевск — 29 014 (+220 по отношению к утру 24 октября)

Воткинск — 2 826 (+40)

Якшур-Бодьинский район — 743 (+18)

Увинский район — 2 055 (+17)

Шарканский район — 981 (+12)

Сюмсинский район — 676 (+11)

Глазовский район — 537 (+10)

Можга — 3 074 (+10)

Сарапул — 2 339 (+10)

Игринский район — 1 634 (+9)

Малопургинский район — 666 (+8)

Глазов — 2 773 (+7)

Селтинский район — 573 (+5)

Красногорский район — 520 (+3)

Можгинский район — 821 (+3)

Балезинский район — 1 085 (+3)

Завьяловский район — 2 466 (+3)

Воткинский район — 818 (+2)

Алнашский район — 831 (+2)

Кизнерский район — 568 (+2)

Кезский район — 378 (+2)

Вавожский район — 526 (+1)

Каракулинский район — 375 (+1)

Юкаменский район — 506 (+1)

Ярский район — 416 (+1)

Сарапульский район — 650

Камбарский район — 581

Дебесский район — 475

Киясовский район — 409

Граховский район — 403

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