В 89-летнем возрасте скончался бывший Первый секретарь Удмуртского областного комитета КПСС Петр Грищенко

Грищенко родился в 1931 году в Красноярском крае. Фото: udmurt.ru

Накануне, 24 октября, в 89-летнем возрасте скончался бывший Первый секретарь Удмуртского областного комитета КПСС, Почетный гражданин Удмуртии Петр Грищенко. Об этом сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Грищенко родился в 1931 году в Красноярском крае. К моменту избрания на высший должностной пост в Удмуртии (1985 год) прошел путь от замсекретаря парткома Магнитогорского металлургического комбината до второго секретаря Челябинского обкома КПСС. В июне 1990 года покинул управленческий пост и стал директором Учебного центра профсоюзов УР.

Место и время прощания пока не называются.

Наша редакция выражает соболезнования родным и близким Петра Семеновича.

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