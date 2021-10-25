С 8 ноября школьники и студенты Удмуртии отправятся на дистант

Школы, которые уже находятся на каникулах, продлят этот период. Фото: архив КП

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября школьники Удмуртии уйдут на осенние каникулы, сообщила на сегодняшнем брифинге министр образования и науки региона Светлана Болотникова. По ее словам, школы, которые уже находятся на каникулах, продлят этот период, скорректировав учебные планы и программы.

Не уйдут на каникулы только школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья и Удмуртский кадетский корпус. Министр уточнила, что они работают в режиме обсерваций.

Студенты учреждений СПО и вузов будут учиться и в нерабочие дни, однако обучение будет проходить в режиме самостоятельной работы – им дадут задания заранее.

Однако 8 ноября все школы, СПО, вузы и учреждения дополнительного образования региона уйдут на дистанционное обучение, включая младшие классы.

«С учащимися начальной школы сложнее, особенно с первоклассниками, но есть такие виды заданий, которые они могут выполнять, какие-то творческие задания, какие-то проекты – здесь нужна будет большая помощь родителей», – сказала Светлана Болотникова.

Министр подчеркнула, что образовательные учреждения республики готовы к такому режиму работы и будут использовать опыт 2020 года. По ее словам, правильнее называть эту систему «смешанным электронным обучением», поскольку до сих пор есть семьи, не имеющие дома компьютера. Для ребят из таких семей будут применяться дополнительные методики - например, задания будут пересылать через мессенджеры. Все педагоги при необходимости получат компьютеры – технику выдадут на дом.

По словам Болотниковой, большинство школ республики на данный момент обеспечены высокоскоростным интернетом и имеют доступ ко множеству образовательных платформ, одобренным министерством. Педагогов обучают пользоваться данными платформами.

В течение недели во всех муниципалитетах Удмуртии пройдут организационные совещания и родительские собрания, которые будут посвящены разбору нюансов дистанционного обучения.

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