Детские лагеря Удмуртии будут работать в период нерабочих дней

Всего осенью в пришкольных в лагерях отдохнет около 6 тыс. школьников Удмуртии. Фото: Амир Закиров

Лагеря при школах Удмуртии, которые должны были открыться в период осенних каникул, будут работать в режиме обсерваторов с учетом всех противоэпидемических требований, сообщила на сегодняшнем брифинге министр образования и науки региона Светлана Болотникова. По ее словам, некоторые лагеря в 10 муниципалитетах республики уже открылись, еще часть откроется в ближайшее время.

Отмечается, что весь персонал, включая педагогов, будут вакцинированы и смогут выйти на работу только при условии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Заполняемость групп составит не более 75%.

Всего осенью в пришкольных в лагерях отдохнет около 6 тыс. школьников Удмуртии

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