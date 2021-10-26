За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 395 человек

Зафиксировано 24 смерти. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 26 октября в Удмуртии выявлено 395 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 44 ребенка до 14 лет и 110 человек старше 65 лет. Зафиксировано 24 смерти. Самой молодой умершей женщине было 46 лет, мужчине – 61 год.

228 человек выздоровели, их выписали.

7 671 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 654 - в состоянии средней степени тяжести, 602 – в тяжелом состоянии.

Всего на 26 октября в Удмуртии зарегистрировано 62 150 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 50 078 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 705 смертей.

Вакцинированы 478 888 жителей Удмуртии. Из них 340 593 прошел через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 82 506 человек.

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